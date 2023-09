Preis in der Blumenstadt Straelen sucht Preisträger für die „Grüne Couch“

Im Rahmen des traditionellen Wirtschaftstreffs am 23. November 2023 wird in diesem Jahr erneut der Wirtschaftspreis „Grüne Couch“ verliehen. Mit der „Grünen Couch“ werden engagierte Unternehmen, Personen oder Vereine geehrt, die sich für die Stadt Straelen stark machen. „Wir möchten auch in diesem Jahr Persönlichkeiten auszeichnen, die mit ihren Aktivitäten zur Förderung des Standortes Straelen beitragen und die Arbeit der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings in Straelen unterstützen“, so Bürgermeister Bernd Kuse.