Straelener Preis in Düsseldorf verliehen Übersetzerpreis an fünf Ukrainer übergeben

Der Literaturpreis der Kunststiftung NRW – Straelener Übersetzerpreis wird seit 2001 in Kooperation mit dem Europäischen Übersetzer-Kollegium in Straelen vergeben. Für das Jahr 2023 hat die Kunststiftung NRW das Preisgeld einmalig auf 50.000 Euro erhöht. Jeder Preisträger erhält 10.000 Euro und ein Aufenthaltsstipendium im Europäischen Übersetzer-Kollegium in Straelen