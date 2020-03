Drei männliche Täter gesucht : Polizei sucht Zeugen nach Geldautomaten-Sprengung in Straelen

In dieser Volksbank-Filiale richtete die Explosion große Schäden an. Foto: Guido Schulmann

Straelen Am Dienstag kam es in der Blumenstadt zu der Sprengung eines Geldautomaten in der Volksbank. Die Polizei hat erste Erkenntnisse zu den Tätern, sucht aber weiterhin Zeugen.

Die Polizei ist nach der Geldautomaten-Sprengung in der Volksbankfiliale in Straelen am Dienstag weiterhin auf der Suche nach Zeugen. Gegen 3.40 Uhr war es in der Volksbank an der Kuhstraße zu der Sprengung gekommen.

Nach ersten Ermittlungen betraten drei Männer, die dunkel gekleidet waren sowie Sturmhauben und Handschuhe trugen, die Bankfiliale, teilt die Polizei mit. Sie machten sich an einem Geldautomaten zu schaffen und sprengten ihn.

Durch die Explosion entstand am Geldautomaten und im Vorraum der Bank erheblicher Schaden. Ohne Beute flüchteten die Täter.