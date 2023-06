Nach Bränden in Herongen Feuer in Landschulheim – Polizei geht von Brandstiftung aus

Was sich bereits angedeutet hatte, ist jetzt auch von der Polizei offiziell bestätigt. Das Feuer in dem ehemaligen Landschulheim in Herongen ist wahrscheinlich gelegt worden. Die Kripo hatte, wie berichtet, den Brandort am Mittwoch mit einem Sachverständigen untersucht. Die Ermittlungen vor Ort hatten sich den ganzen Tag hingezogen. Anschließend steht fest: „Nach den Untersuchungen wird ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen. Wir gehen daher derzeit von Brandstiftung aus“, so Polizeisprecherin Corinna Saccaro.