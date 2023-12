Einsatz in Straelen Polizei löst illegale Techno-Party auf altem Fliegerhorst auf

Straelen · Am ehemaligen Fliegerhorst in Straelen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem größeren Einsatz. Vor allem Personen aus den Niederlanden waren angereist, um in einem ehemaligen Bunker Party zu machen.

03.12.2023 , 13:56 Uhr

Auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorst Venlo-Herongen fand die illegale Techno-Party statt. Foto: Busch, Franz-Heinrich jun. (bjun)

Von Bianca Mokwa