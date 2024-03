Filiale in Straelen Polizei fahndet nach Rossmann-Diebesbande

Drei bislang unbekannte Tatverdächtige betraten nach Angaben der Polizei am Donnerstag, 8. Februar, gegen 11.30 Uhr die Rossmannfiliale in Straelen. Dort legten sie Parfum in einen Warenkorb und versteckten die Ware unter einem mitgebrachten Schal. Anschließend verließen sie das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Da die drei Täter koordiniert vorgingen spricht die Polizei von einem bandenmäßigen Diebstahl. Die drei Männer wurden bei ihrer Tat von einer Überwachungskamera in dem Drogeriemarkt gefilmt. Diese Aufnahmen hat die Polizei nun veröffentlicht und wendet sich an die Bevölkerung. Sie fragt: „Wer kennt einen dieser Männer oder kann Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort geben?“