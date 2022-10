Bei Rossmann in Straelen gestohlen : Polizei fahndet mit Fotos nach Ladendieben

Straelen Nach einem Diebstahl bei Rossmann in Straelen geht die Polizei nun mit Aufnahmen der Überwachungskamera an die Öffentlichkeit. Sie fragt: Wer kennt eine dieser Personen.

Bereits am Samstag, 23. April, dieses Jahres war es zu dem Ladendiebstahl in der Drogerie am Nordwall in Straelen gekommen. Nach Angaben der Kreispolizei betraten drei unbekannte Personen die Filiale. Während zwei Personen versuchten, die Mitarbeiter abzulenken, steckte die dritte Person Waren aus den Regalen in eine mitgebrachte Tasche. Anschließend verließ der Mann das Geschäft, ohne zu zahlen. Bei dem Diebstahl wurden die beiden Männer und eine Frau jedoch von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.