Kontrolle auf der Autobahn 40 bei Straelen : Polizei entdeckt einen Kofferraum voller Katalysatoren

Straelen Bei einer Polizeikontrolle auf der A 40 in Straelen wurde ein Mann mit 78 dieser Geräte erwischt. Wo die herkommen, ist unklar. Der Festgenommene sitzt in Auslieferungshaft.

Ein Team aus niederländischer Polizei, Landespolizei NRW und Bundespolizei hat am Mittwoch um 11 Uhr auf der A 40 an der Anschlussstelle Straelen einen 35-jährigen Rumänen in einem in Offenbach zugelassenen Ford Focus kontrolliert. Wie die Bundespolizei am Donnerstag weiter berichtete, wurde festgestellt, dass der Reisende zur Festnahme zwecks Auslieferung nach Luxemburg im Schengener Informationssystem ausgeschrieben ist. Das Bezirksgericht in Luxemburg suchte ihn wegen Einbruchdiebstahl.