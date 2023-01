Drogenschmuggel auf Autobahn Bundespolizei entdeckt 2,7 Kilogramm Kokain in Profi-Versteck

Am Montag um 18.30 Uhr überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei einen 35-jährigen Fahrer eines VW Passat auf der Autobahn 40 an der Anschlussstelle Straelen. Der Mann aus Albanien gab an, für fünf Stunden eine Freundin in Amsterdam besucht zu haben und nun auf dem Weg nach Herne zu sein.