Kultur in der Blumenstadt Endspurt für den Kulturbummel in Straelen

Der „3. Kulturbummel Straelen“, für den der Straelener Bürgermeister Bernd Kuse Schirmherr ist, wird wieder von der großzügigen Unterstützung einer breit aufgestellten Unternehmerschaft getragen. Allen voran die Firma „Tecklenburg GmbH“, die sich auch bei der diesjährigen Auflage gerne als Premium-Partner mit einem großzügigen Sponsoring an den Kosten beteiligen wird. Aber auch die anderen Sponsoren wie die „Sparkasse Rhein Maas“, die „Stadtwerke Krefeld (SWK)“, die „Volksbank an der Niers“, die Firma „Baak GmbH“, die „Keuck Medien GmbH“, die „Dr. Müller Hufschmidt Steuerberatungsgesellschaft mbH“, der „Rewe-Gellen“-Supermarkt, die „Niederrhein-Nachrichten“ und Chris Wolf mit „Pferdeantworten.de“ haben ihre Unterstützung zugesagt und tragen so ebenfalls zur finanziellen Absicherung bei. Darüber hinaus freut sich das Team des Kulturrings über die Unterstützung durch die Stadt Straelen (Bereich Stadtmarketing, Ordnungsamt und Bauhof), durch das Team vom Jugendzentrum an der Marienstraße und natürlich von den vielen ehrenamtlichen Kräften aus Verein und Förderern, die für einen reibungslosen Ablauf am Veranstaltungstag sorgen.