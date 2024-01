Arbeitsagentur zahlt Gehälter in Straelen Insolvenzverwalter sucht Investoren für die Tecklenburg-Gruppe

Bei der Bauunternehmung Tecklenburg wurde am Mittwoch Markus Kier von der Kanzlei Piepenburg Rechtsanwälte zum vorläufigen Insolvenzverwalter für die Tecklenburg-Gruppengesellschaften Tecklenburg Bau GmbH und Tecklenburg Projektentwicklungs GmbH sowie die Projektgesellschaften IG Dortmund Eastgate GmbH & Co. KG und IG Ratingen Wallstraße GmbH & Co. KG bestellt. Hermann Tecklenburg hatte am gleichen Tag den Insolvenzantrag eingereicht.