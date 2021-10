Straelener Autorin macht sich für Umweltschutz stark : Dank Sparkassenstiftung Umweltbuch in Straelen

Das Foto zeigt Autorin Kristina Baum mit Christian Hinkelmann bei der Übergabe der Bücher (stellvertretend für alle Straelener Kindergärten) an die Leiterin des Montessori-Kinderhauses, Bärbel Cox. Foto: Sparkasse

Straelen Kristina Baum will mit dem zweisprachigen Buch über das Problem des Mülls in den Weltmeeren aufmerksam machen und schon die Jüngsten sensibilisieren.

Bereits in jungen Jahren beschäftigte sich die Straelenerin Kristina Baum mit den Themen Umweltverschmutzung und Umweltschutz. Nach dem Abitur verbrachte sie im Rahmen eines Freiwilligendienstes einige Zeit in Südafrika. Dort wurde sie mit dem großen Problem der nicht fachgerechten Plastikmüllentsorgung konfrontiert – denn der Müll landet dort oft und in großen Mengen einfach im Meer.

Aufgrund dieser Erfahrungen entwickelte sich die Idee, etwas gegen diese Art der Umweltverschmutzung zu tun. So entstanden erste Gedanken für ein einfaches, aufklärendes Umweltbuch für junge Menschen im Kindergartenalter. „Wenn die Kinder frühzeitig lernen, dass die nicht fachgerechte Müllentsorgung zu großen Problemen für unsere Umwelt wird, kann dies sicherlich zu einem besseren Umgang mit diesem Thema führen“, so die Intention der Studentin. „Noch besser ist natürlich, so wenig wie möglich oder keinen Müll zu verursachen.“

Das Buch mit dem Titel „Only Trash – Nur Müll“ ist zweisprachig aufgelegt – in deutsch und in englisch. Somit kann das Buch weltweit zur Aufklärung über die Umweltver-schmutzungen in Gewässern und Meeren eingesetzt werden. Mit finanzieller Unterstützung der Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen sowie der Stiftung „It`s for Kids“ wurde nun eine erste Auflage des Buches gemeinsam mit dem im vergangenen Jahr gegründeten Verein „tinyteenyhands“ ermöglicht, so dass alle Kindergartenkinder in Straelen ein Exemplar vor kurzem erhalten haben.