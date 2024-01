Neujahrskonzert in Straelen Ein Feuerwerk der Klänge mit Lea Brückner

Den Beginn dazu machten die „Ungarischen Tänze Nr. 1 und 5“ des Komponisten Johannes Brahms. Hier spielten sich vor dem geistigen Auge Szenen aus den Sissi-Filmen an Weihnachten ab. Die Landschaft der ungarischen Puszta zog vorbei und es wurde ausgelassen getanzt. Es folgte die „umorganisierte“ Nocturne Nr. 20 von Chopin, die zum Thema „Natur & Umwelt“, das der jungen Geigerin besonders am Herzen liegt, passte. Im Jahre 2021 gründete Lea Brückner die Online-Initiative „Music for our Planet“, mit der sie zusammen mit anderen Musikern auf den Klimawandel aufmerksam macht und die Musikbranche zum Umdenken in Richtung Nachhaltigkeit bringen möchte. In diesem Sinne war eine Kursänderung von den lebhaften Rhythmen zu sphärischen Klängen sinnhaft. Lea Brückner erklärte, dass das Stück nur in F-Dur gespielt würde und dadurch eine „Spiegel-im Spiegel-Meditation“ bewirken könne. Mit geschlossenen Augen tauchten tatsächlich bunte Farbkombinationen, ähnlich den Nordlichtern, auf. Sensationell. Sechs Minuten nur Selbstwahrnehmung können wirklich in eine andere Welt entführen. Danach kam eine Eigenkomposition zu Gehör nach dem Thema „Wie retten wir unseren Planeten“. Hierzu gab es Kompositionen und typische Klänge aus insgesamt 15 Ländern, die die beiden zu einem musikalischen Statement zusammengefasst hatten. Es lautete: From west to east, from city to natur. Das Publikum war begeistert.