Fest in Straelen Schmuck, Deko und viele Pflanzen – der Frühlingsblumenmarkt

Der Frühling kommt mit großen Schritten und das soll gebührend gefeiert werden. Am Samstag, 11. Mai, dem Tag vor Muttertag, wird in Straelen wieder ein Frühlingsblumenmarkt stattfinden. An diesem Tag wird auch das neue Blumenmädchen der Öffentlichkeit vorgestellt. Es ist Tanja Nellessen. Die 23-Jährige repräsentiert die „starke Frau im Gartenbau“. Sie arbeitet in der Finanzbuchhaltung bei Polyplast Müller in Straelen. Zuvor hat sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei Kühne in Herongen absolviert.