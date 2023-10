Reit- und Fahrverein Straelen 1930 Neuer Sandplatz für den Reitverein Straelen

Finanziert wurde der neue Platz mit Hilfe des Förderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ des Landes NRW sowie durch einen Eigenanteil und Eigenleistungen des Vereins. Der Ausbau fand in einem Zeitraum von etwa drei Monaten statt. Auf der gesamten Fläche musste ein Höhenunterschied von 1,9 Metern ausgeglichen werden. Von den Mitgliedern des Vereins wurden insgesamt in rund 300 Stunden Arbeiten an der Bewässerung und am Bankett geleistet. In diesem Zusammenhang bedankt sich die Vorsitzende, Frau Michaela Teeuwen, bei dem Stadtsportverband Straelen und der Stadt Straelen für die Unterstützung und sehr gute Zusammenarbeit.