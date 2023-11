Vom Kothendyck bis zur B 58 Neuer Radweg in Straelen ist fertig

Nach Fertigstellung des Teilstücks am neuen Radweg werden die Bauarbeiten an der Hauptwasserleitung in diesem Bereich fortgesetzt. Die vorhandene Hauptwasserleitung quert die Maasstraße auf Höhe des Wirtschaftsweges Loydyck und verläuft bis zur Römerstraße. Auch in diesem Abschnitt soll die vorhandene Asbest/Zementleitung DN 250 durch neues PE- Rohr entlang der Wirtschaftswege ersetzt werden.