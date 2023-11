„YoustartN“ in Straelen Nachhaltige Projekte am Gymnasium Straelen

Nach der Besichtigung des Schulgartens mit der neuen Bienentränke zeigten sich der Rouenhoff und Lebdiri auch an den weiteren Nachhaltigkeitsprojekten des Gymnasiums sehr interessiert. Ihnen präsentierte sich auch The Honeybee Industries eSG, die eine genossenschaftlich organisierte Schülerimkerei am Gymnasium ist, deren Arbeit mit den Bienen die Schülerinnen und Schüler überwiegend selbstständig unter der Leitung der Biologielehrerin Anne-Maike Gleumes übernehmen. Die Schüler erzählten den Gästen, welche Aufgaben sie in der Genossenschaft wahrnehmen und welche Funktion die Bienenvölker für die Umwelt haben. Sie verwiesen auf den selbst produzierten Honig, aber auch auf die weiteren Herstellungsartikel wie die Bienenwachstücher, die mit Baumwolle aus nachhaltigem Anbau entstehen. Die Schulleiterin Kerstin Schneider sagte: „Die Begeisterung für diese Arbeit ist von Schülerseite so groß, dass es mittlerweile eine Warteliste für die Mitarbeit gibt. Es ist schön, zu sehen, wie sehr sich die Schülerinnen und Schüler engagieren.“ Stefan Rouenhoff warf einen Blick auf die Gewinnmarge der letzten Jahre. Er betonte, dass es ihn freue, zu sehen, dass die Schülerinnen und Schüler durch die genossenschaftliche Arbeit, bei der diese auch den Vorstand bilden, bereits früh das Wirtschaften lernen. Das Projekt insgesamt fand sehr großen Zuspruch und Rouenhoff unterschrieb direkt eine Beitrittserklärung zur Genossenschaft der Honeybees. Probiert wurde der Honig natürlich auch. Meriem Lebdiri lobte den Geschmack und betrachtete neugierig die Honigschleuder. „Es freut mich sehr zu sehen, was für kreative und nachhaltige Projekte hier durch die Fördergelder unterstützt wurden“, sagte sie.