Double des britischen Popstars Der Robbie Williams vom Niederrhein

Mario Nowack bezeichnet sich als „ganz normaler Junge vom Niederrhein“. Er ist im Kegelclub, trifft sich mit seinen Freunden. Er kommt gebürtig aus Herongen und wohnt in Straelen. Doch mehrmals die Woche zieht sich Nowack ein Tanktop an, wahlweise auch ein Glitzer-Jackett, je nach Anlass. Er frisiert sich die Harre, klebt sich Tatoos an. Er tritt dann auf die Bühne, spricht nicht Deutsch, sondern Englisch mit einem starken britischen Akzent. Er singt „Angels“, „Feel“ und „Let me entertain you“. Nowack ist Robbie- Williams-Imitator, der vielleicht erfolgreichste Europas. Zumindest sagt er, er wäre das meistgebuchte Robbie-Williams-Double auf dem gesamten Kontinent.