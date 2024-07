Nach Kamp-Bornhofen Marienwallfahrt mit dem Schiff

Insgesamt 41 Pilger aus Straelen und Umgebung nahmen an der dreitägigen Wallfahrt teil. In den frühen Morgenstunden des ersten Tages wurde die Gruppe mit einem Reisebus zum Schiffsanleger nach Köln gebracht. Dort legte das Schiff "Rhein-Fantasie" um 9 Uhr ab. Die Reise begann mit einer Messe an Bord. Während der Fahrt wurden verschiedene Rosenkranzgesätze gebetet. Die Teilnehmer wurden an Bord mit Kaffee, Kuchen und Mittagessen gut versorgt. Die Freizeit konnte bei gutem Wetter auf dem Oberdeck verbracht werden.