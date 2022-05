Tag der Städtebauförderung : Straelen informiert im Schulzentrum über Projekte

Straelen Unter dem Motto „Straelen wächst“ lädt die Blumenstadt am 14. Mai interessierte Bürger zum Tag der Städtebauförderung ins Schulzentrum ein.

Die Stadt Straelen beteiligt sich erstmals am bundesweiten Tag der Städtebauförderung am 14. Mai und lädt Bürger von 11 bis 17 Uhr zu einer Infoveranstaltung unter dem Motto „Straelen wächst“ ins Schulzentrum ein, um sie über laufende und zukünftige Projekte im Rahmen des „Integrierten Handlungskonzeptes“ zu informieren. Außerdem gibt es für die Besucher ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm.

Um 15 Uhr findet die Verlosung der Gewinner der Kinderstadt-Rallye statt. Die „Mitmach-Flyer“ liegen im Vorfeld in den Schulen und Kindergärten sowie in der Stadtverwaltung Straelen und dem Büro des Kulturrings aus. Wichtig ist, dass der Lösungszettel beim Stadtmarketing im Rathaus oder am 14. Mai am Info-Stand abgegeben wird und nur gewinnen kann, wer bei der Verlosung vor Ort ist.