Aufs Navi vertraut Lkw fährt auf Gegenfahrbahn – und dann gegen Baum

Dass man auch modernen Navigationsgeräten nicht blind vertrauen sollte, zeigte sich am Dienstagnachmittag in Straelen. Ein Lkw-Fahrer aus den Niederlanden fuhr die Walbecker Straße entlang – weil sein Navi ihm den Weg so anzeigte. Die Straße selbst ist aber ziemlich eng, auf beiden Seiten stehen Bäume, zudem sind die Fahrbahnen immer wieder durch Verkehrsinseln getrennt. Nach Polizeiangaben merkte der Lkw-Fahrer, dass es für ihn schwer sein würde, auf der engen Straße weiterzufahren. Er versuchte umzudrehen.