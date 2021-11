Rund um Straelen war am Wochenende einiges los : Besondere Premiere beim Light Walk

Bunt und fantasievoll war die Premiere der Clubtour beim Straelener Light Walk am Samstag. Sonntag gab es dann die 5- oder 10-Kilometer-Runde für alle. Foto: Norbert Prümen

Straelen Zwei Mal musste er verschoben werden, am Wochenende fand die Wanderung mit Licht- und Showelementen statt. Erstmals gab es eine eigene Bollerwagen-Club-Tour.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa

Die Tür geht auf. Wärme und Licht ergießen sich nach draußen. Regenschirme werden zusammengeklappt, die Hosenbeine sind schon bis zur Kniehöhe klatschnass. Das ist aber sofort vergessen. Vor den Besuchern mit den Regenschirmen in der Hand und den bunten Cappys mit integrierter Taschenlampe auf dem Kopf sitzen mehrere Dutzend Musiker mit erwartungsvollen Gesichtern. Staunen und Schweigen, bis einer der Musiker sagt: „Sie müssen die Stufen hochgehen und sich ein Lied auswählen.“ Gesagt, getan. Dann geht es los: „Aber bitte mit Sahne“ von Udo Jürgens wird mit viel Schwung von den hervorragenden Musikern des Musikvereins Auwel-Holt gespielt. An diesem Abend werden sie noch oft zu ihren Instrumenten greifen, und es ist egal, ob zwei oder mehr Wanderer von draußen in die heimelige Scheune treten. Die Begeisterung mit der aufgespielt wird ist immer dieselbe. Die Besucher verlassen danach schwungvoll das Warme Richtung Ausgang und folgen den Lichtern zur nächsten Attraktion. Es gab viel zu entdecken.

So war das beim Light Walk am Wochenende, der in und um Straelen, vor allem rund um Auwel-Holt, stattfand. „Ein ganzes Dorf steht dahinter“, sagt Clemens Rattmann, der gemeinsam mit seiner Frau Claudia die Idee der „Wanderung durch Land und Natur bei Einbruch der Dunkelheit“ in seinen Heimatort holte. Kennengelernt hatten sie diesen besonderen Spaziergang, an dem sich Licht- und Showelemente aneinanderreihen, in den Niederlanden. 2018 gab es die Premiere des Light Walks Straelen. Der nächste musste wegen Corona zwei Mal verschoben werden und fand am Wochenende endlich statt.

Der Musikverein Auwel-Holt spielte für die Spaziergänger auf. Das war nur eine von vielen wunderbaren Stationen der Tour. Foto: Bianca Mokwa

Info Ohne Sponsoren und Helfer geht es nicht Unterstützung Auch wenn das Ehepaar Rattmann die Idee nach Straelen holte, der Light Walk ist ein riesiges Gemeinschaftsprojekt, an dem die Vereine und viele Privatleute mitgemacht haben. Viele hatten außerdem ihre Häuser am Rand der Strecke geschmückt oder jubelten den Teilnehmern aus der geöffneten Garage heraus zu. Mit den Ticketpreisen alleine ließe sich eine solche Veranstaltung nicht durchführen. Deswegen dankt das Ehepaar allen Sponsoren, die die Veranstaltung möglich machen.

Samstagabend war dann wieder so etwas wie eine Premiere. Denn erstmals gab es eine Clubtour. Vereine, Freundeskreise, Nachbarschaften konnten mit schön geschmückten Bollerwagen losziehen und sich über die verschiedenen Attraktionen freuen. Sonntag gab es dann den Light Walk für alle. Wahlweise konnten fünf oder zehn Kilometer gelaufen werden.

Mit einem Busshuttle ging es zum Ausgangspunkt. Allein das musste genaustens organisiert werden. Immerhin waren am Sonntag 3000 Menschen unterwegs. Die Busse fuhren gestaffelt, es herrschte Maskenpflicht im Bus. Vor Antritt des Spaziergangs wurde nach den 3G-Vorgaben kontrolliert. „Die Leute waren alle so diszipliniert“, lobt Claudia Rattmann. „Es war eine richtig friedliche Veranstaltung und die Clubs waren in Feierlaune. Das war so schön.“ Nur für das Wetter konnten auch die Veranstalter nichts. „Zum Zeitpunkt als alle Leute auf der Strecke waren, goss es wie aus Eimern.“ Der Feuerspucker und der Geiger mussten eine Zwangspause einlegen.

Es gab aber auch viele Attraktionen, die innen auf die Besucher warteten. In der Gärtnerei Hommes gab es nicht nur heiße Würstchen für die Nachtwanderer, sondern auch DJ Herby, der mit „Coco Jamboo“ einheizte und das freundliche Straelener Blumenmädchen, das an die Spaziergänger Blumensamen verteilte. In der Gärtnerei selber gab es verschiedene Lichtinstallationen zu bewundern, bevor es wieder hieß: „Hallo Regen“.

Nicht alle sind die Tour am Sonntag bis zum Ende gelaufen, sagt Claudia Rattmann, die Reaktionen waren dennoch durchweg positiv. Die Mühe, das Herzblut, das darinsteckt: unbezahlbar. Die Vielfalt an Attraktionen, die beim Light Walk geboten wurde, war sehr groß, deswegen hier nur ein paar Beispiele. Da war zum Beispiel der „Wachwechsel“ der Bruderschaft auf freiem Feld mit Marschmusik und Schützen als Leuchtfiguren. Einen ganzen Straßenzug entlang gab es Feuertonnen, die Wärme spendeten und fleißige Feuerwehrmänner, die für die Sicherheit sorgten. „Wärmt euch“ hieß es auch am Lagerfeuer, das vor der Bühne brannte, auf der „Saitensprung Deluxe“ spielten und der Abstecher in die kleine, sehr schön beleuchtete Kirche in Auwel-Holt sorgte für einen Moment der Ruhe und Geborgenheit.