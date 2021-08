Literatur in Straelen : „Arabisch-Übersetzer kommen kaum nach“

Larissa Bender und das Buch, das sie gerade in Straelen übersetzt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Larissa Bender ist zwei Monate lang „Translator in Residence“ im Europäischen Übersetzer-Kollegium. Erstmals ist sie für einen längeren Zeitraum in dem Haus in Straelen.