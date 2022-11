Advents-Atmosphäre trotz Energiekrise Neue Zeiten für Straelens Lichtermeer

So wird die komplette Eventbeleuchtung in der Innenstadt in der Adventszeit von freitags bis sonntags jeweils von 16.30 Uhr bis 21 Uhr eingeschaltet sein. Außerdem wird der Weihnachtsbaum täglich bis zum 6. Januar von 16.30 Uhr bis 21 Uhr beleuchtet. Die Beleuchtung am Martinsbrunnen, an der Kirche und am Kodi-Parkplatz wird in diesem Jahr nicht angeschaltet.