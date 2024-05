„Forrest-Art-Walk“ in Straelen Kunstobjekte in der Natur entdecken

Seit drei Jahren lebt der freischaffende Künstler, Kurator und Veranstaltungsorganisator Ralf Buchholz in Straelen. Am Niederrhein, sagt er, kann er sich entspannen und die Natur genießen. In den vergangenen Jahren entwickelte er neue Ausstellungsformate wie den „Kunstwalk“ am Medienhafen oder „Art in the Park“ in Düsseldorf. Bei einem Spaziergang kam ihm die Idee zu einer neuen Veranstaltung. 13 bildende Künstlerinnen und Künstler laden am Sonntag, 26. Mai, zum ersten „Forrest-Art-Walk“ an der Paesmühle/Sieben Quellen in Straelen ein. Die Wegstrecke ist mit dem Ordnungsamt abgestimmt. Was genau die „Kunstwanderer“ erwartet, wird noch nicht verraten. Nur so viel: An etwa 15 Standorten gibt es etwas zu entdecken.