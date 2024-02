Kundgebung am Samstag Straelen demonstriert für mehr Vielfalt

„Diese Veranstaltung ist eine direkte Antwort auf die jüngsten, besorgniserregenden Vorfälle, an denen sich einige AfD-Politiker und politisch Gleichgesinnte beteiligt haben und die eine tiefgreifend menschenverachtende Haltung offenbarten. Wir sind der festen Überzeugung, dass Straelen eine Stadt ist, die für Toleranz, Vielfalt und demokratische Werte steht. Um dies deutlich zu machen, streben wir ein breites Bündnis aller in Straelen aktiven Vereine, Organisationen, Kirchen und Bürgerinnen und Bürger an. Breites Engagement und viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind entscheidend, um diese Botschaft kraftvoll zu vermitteln“, heißt es in einem Anschreiben, das die Straelener Ratsparteien an die Vereine verschickt haben.