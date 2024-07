Projekte an Straelener Schulen Kreativ in die Sommerferien gestartet

Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Förderbedarf und der DAZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache) an der Städtischen Sekundarschule haben sich Nelson Mandela als Vorbild genommen. Entstanden ist das Porträt, wie auch der Baum am Gymnasium, im Saxa-Stil. Das bedeutet, dass viele Wörter und Sätze in schwarzer Schrift, mal dicker mal dünner geschrieben, ein komplettes Bild ergeben. Die Schülerinnen und Schüler haben sich Mutmach-Sätze herausgesucht und zu Papier gebracht. Es lohnt sich also, nah an das Kunstwerk heranzugehen, das demnächst in der Schule seinen Platz finden wird.