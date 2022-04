Rettungshubschrauber landen in Straelen und Kerken : Zwei schwere Unfälle mit Motorrädern fast zeitgleich

Foto: Norbert Prümen 8 Bilder Zwei Unfälle mit Motorrädern in Straelen und Kerken in 75 Minuten

Update Kerken/Straelen Innerhalb von nur 75 Minuten und zwei Kilometer voneinander entfernt hat es am frühen Donnerstagabend in Kerken und Straelen zwei schwere Unfälle mit Motorrädern gegeben. Zwei Menschen wurden schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin van der Pütten und Sebastian Latzel

Zwei schwere Unfälle am frühen Donnerstagabend haben die Einsatzkräfte im Gelderland auf den Plan gerufen. Das erste Unglück ereignete sich gegen 16.15 Uhr in Kerken auf der Straße Neesendyck, die zwischen Winternam und Straelen verläuft, in Höhe der Einmündung Nierskensweg. Eine 19-jährige Frau aus Büren war auf der Straße nach Angaben der Polizei mit ihrem Motorrad in Richtung Kerken unterwegs, als nach ersten Erkenntnissen plötzlich eine 67-jährige Frau aus Straelen mit ihrem Pedelec, aus dem Nierskensweg kommend, die Fahrbahn querte. Trotz einer Bremsung konnte die Motorradfahrerin einen Zusammenstoß mit dem Pedelec nicht verhindern.

Die Radlerin wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Ihr Ehemann, der den Unfall beobachtete, wurde durch den Opferschutz der Kreispolizei Kleve betreut. Die Motorradfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Auf der Straße Neesendyck hatte eine Frau mit ihrem Pedelec einen Motorradfahrer übersehen. Foto: Norbert Prümen

Den zweiten Unfall gab es um etwa 17.30 Uhr in Straelen auf der Wachtendonker Straße. Nach ersten Erkenntnissen war ein 91-Jähriger Mann aus Straelen mit seinem Mercedes die L361 in Richtung Straelen gefahren. Als er hinter einer Kurve einen vor ihm fahrenden PKW überholte, kollidierte der Mercedes laut Polizei mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 69-jährigen Duisburgers. Der Biker stürzte mit seinem Motorrad und erlitt schwerste Verletzungen. Da akute Lebensgefahr bestand, brachte ein eingesetzter Rettungshubschrauber den Mann in eine Spezialklinik.

Der 91-jährige verlor durch Kollision die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Der Straelener und seine 88-jährige Beifahrerin blieben unverletzt, standen jedoch deutlich unter dem Eindruck des Geschehens.

In beiden Fällen hat die Polizei Sachverständige eingesetzt, um den Unfallhergang zu klären. Die Straßen waren für die Zeit der Unfallaufnahme jeweils gesperrt. Für die Polizei war es ein aufwühlender Abend. „Es war schon heftig“, sagte eine Polizeisprecherin.

Da die Unfälle so kurz hintereinander passierten, mussten zusätzliche Beamte aus benachbarten Gebieten hinzugezogen werden. Unter anderem halfen Polizisten aus Kevelaer aus.