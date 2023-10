Vorschläge bis zum 5. November Straelen sucht Kandidaten für Friedrich-Brücker-Preis

Vor knapp 60 Jahren, am 25. Mai 1964, hat der Rat der Stadt Straelen die Friedrich-Brücker-Stiftung ins Leben gerufen. Friedrich Brücker wurde am 28. Mai 1864 in Straelen geboren. Er war Volksschullehrer und arbeitete in Düsseldorf und Krefeld. 1910 wurde Brücker Rektor der Katholischen Volksschule in Hochemmerich (Duisburg - Rheinhausen). Er ging in seinem Beruf auf und verfasste mehrere pädagogische Schriften. Darüber hinaus schrieb er auch Erzählungen, zunächst unter dem Pseudonym Paul Torriedt. In seinen Geschichten verarbeitete er kritisch Erlebtes und Erzähltes aus seiner Straelener Heimat.