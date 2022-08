“Vogelscheuchen“ in den Bäumen : Straelen kämpft weiter gegen Taubenplage

“Vogelscheuchen“ in den Bäumen

An das Fütterungsverbot von Tauben halten sich nicht alle. Foto: Stadt Straelen

Straelen Spezielle „Vogelscheuchen“ sollen abschrecken. Das Fütterungsverbot wird von vielen in der Innenstadt missachtet.

Viele Passanten verscheuchen sie. Hausbesitzer investieren und setzen an ihren Häusern stachelige Spikes ein, hängen Netze auf oder versuchen gar, die graublau gefiederten Vögel mit blinkenden CDs zu vergrämen. Das ist die eine Seite im Umgang mit Tauben. Daneben aber schildert die Straelener Stadtverwaltung die andere Seite: Besucher der Innenstadt füttern die zutraulichen Vögel – Pommes, Brötchen und Eiswaffeln werden gerne genommen. Das sei zwar weder gesund noch artgerecht, aber so sammelt man schnell einen Schwarm um sich.

Wie das zusammenpasst? „Eigentlich gar nicht“, stellt die Straelener Verwaltung klar. Und sie weist überdies darauf hin: Das Füttern der Tauben ist schlichtweg verboten. Eine durch den Stadtrat verabschiedete Verordnung mit der sperrigen Bezeichnung „Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Straelen“ regelt in § 5 Absatz 3: „Wildtauben oder verwilderte Haustauben dürfen nicht gefüttert werden.“ Verstöße können mit einer Geldbuße geahndet werden. Was offensichtlich viele „Taubenfreunde“ nicht zu stören scheint, wie die Erfahrungen der Stadt nahelegen.

Die Verwaltung ist nicht untätig, um der Taubenplage Herr zu werden. Wie mehrfach berichtet, betreibt sie seit einigen Jahren in einem innerstädtischen Dachstuhl einen Taubenschlag, in dem allein im vergangenen Jahr nahezu 600 Taubeneier gegen solche aus Kunststoff ausgetauscht wurden. So kann die Taubenpopulation dauerhaft reduziert werden.