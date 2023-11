Haushalt in Straelen Straelen rechnet mit Minus von etwa 6,4 Millionen Euro

Straelen · Die finanzielle Lage ist auch in Straelen angespannt. Doch in den kommenden Jahren muss die Stadt voraussichtlich nicht in die Haushaltssicherung.

03.11.2023, 18:00 Uhr

Der Straelener Haushalt wird im kommenden Jahr mit einem Minus abschließen. Foto: Seybert/Gerhard Seybert

Straelens Kämmerer Uwe Marksteiner hat am Dienstag die Planungen für den Straelener Haushalt vorgestellt. Dabei wurden vor allem drei Dinge deutlich: Straelen wird weiterhin mehr ausgeben als einnehmen. Die Stadt muss nicht in die Haushaltssicherung. Und: Laut Marksteiner muss Straelen die Hebesätze bei der Grundsteuer erhöhen.