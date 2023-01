Verlassenes Militär-Areal in Straelen Kabeldiebe am ehemaligen Bundeswehrdepot auf frischer Tat ertappt

Auf frischer Tat ertappt worden sind bei einem Diebstahlversuch auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände an der Leuther Landstraße vier Personen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die zwei Erwachsenen und zwei Jugendlichen am Dienstagnachmittag von einer Überwachungskamera dabei gefilmt, wie sie den Zaun zum Gelände durchtrennten und sich so Zutritt verschafften.