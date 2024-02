Unfall in Straelen Joggerin in Lebensgefahr – Mercedes-Fahrer flüchtet

Ein Autofahrer hat am Montagabend in Straelen mit seinem Mercedes eine Joggerin erfasst. Anstatt Erste Hilfe zu leisten, floh der Fahrer. Der Unfall ereignete sich gegen 19.25 Uhr auf der Niersstraße (K42) zwischen dem Boschfeldweg und dem Peetjesweg in Straelen. Die 28-jährige Frau war nach Polizeiangaben auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Dabei wurde sie von dem Auto erfasst, das von der B58 kommend die Niersstraße entlangfuhr. Sie erlitt schwerste Verletzungen und musste in eine Spezialklinik gebracht werden. Sie schwebt in Lebensgefahr.