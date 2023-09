Innovationswoche und Green City Tour Eine Woche im Zeichen des Gartenbaus

Bevor sich in Straelen Gärtner um Gärtner ansiedelte, große Unternehmen kamen, bevor die Blumenstadt zur Blumenstadt wurde, war Straelen ein relativ armes Städtchen am Niederrhein. „In Stroele es nex te hoale“ – „in Straelen gibt es nichts zu holen“ – hieß es noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Dann kam Hans Tenhaeff – und bewies, dass es in Straelen sehr wohl was zu holen gibt.