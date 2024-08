Schnäppchenmarkt in Straelen Hier darf bei den Schäppchenmärkten geparkt werden

Vier von sechs Schnäppchenmärkte wurden bereits durchgeführt, zwei Termine stehen noch aus. Zeit für die Stadt Straelen, bereits jetzt ein kleines Resümee zu ziehen: Die Trödelsaison ist auch im Jahr 2024 gut gestartet und viele der etwa 180 Standplätze waren jeweils in kürzester Zeit vergeben. „Es lohnt sich also, auch bei den letzten beiden Mittwochen einen Bummel durch die Innenstadt anzustreben, um die verschiedenen Angebote der Trödler nicht zu verpassen“, so eine Sprecherin der Stadt.