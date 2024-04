Rettet Geld aus Bayern Straelener Bauunternehmen? Möglicher Investor könnte Tecklenburg-Arbeitsplätze retten

Hermann Tecklenburg hofft auf Geld aus Bayern. In der nächsten Woche komme ein Investor aus dem Freistaat in die Blumenstadt, sagte der Straelener Bauunternehmer am Mittwoch unserer Redaktion. Wenn die Gespräche erfolgreich verliefen, ginge es auch mittelfristig weiter mit dem Unternehmen. 32 Mitarbeiter, denen gekündigt wurde, könnten dann wieder eingestellt werden. „Ich bin zu 75 Prozent optimistisch, dass das klappt“, sagte Tecklenburg.