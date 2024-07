Stadfest in Straelen „Stroelse Soomer“ begeistert mit buntem Musikfest

Anschließend ging die musikalische Reise noch weiter. Um 19 Uhr heizte die Band Second Edition den Gästen kräftig ein, die auch bei „Straelen Live“ einen Auftritt hatte. Genauso wie schon die beiden anderen Bands. Die Show der sieben erfahrenen Musiker ließ die Menge tanzen und mitsingen. „Ich finde es echt toll, dass hier so was stattfindet. Die Gruppe Second Edition finde ich echt super. Die habe ich schon mehrmals live gesehen“, erzählte Chiara Seidel. Später am Abend trat die Gruppe auch noch beim Lampionfest in Issum auf.