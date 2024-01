Party in Straelen Gute Stimmung bei der Blaulicht-Nacht

Schon im Vorfeld war die beliebte Veranstaltung restlos ausverkauft und dementsprechend gut war auch die Stimmung in der Halle. Die Rede ist von der Blaulicht-Nacht, die am vergangenen Samstag in der Bofrost-Halle stattfand. Wie immer organsiert on der Straelener Feuerwehr. Die imposante Bühne und beeindruckende Lightshow sorgten für echtes Konzertfeeling. Erstmalig spielte die Coverband „MATRIX“ aus Korschenbroich auf der Blaulicht-Nacht. Mit ihren eigenen Interpretationen von Schlagern über altbekannte „All Time Classics“ bis hin zu aktuellen Chart Songs, hatten sie das Publikum schnell auf ihrer Seite und machten ordentlich Stimmung in der Halle. Bis in die frühen Morgenstunden wurde vor der großen Bühne abgefeiert. Dabei leistete sich „MATRIX“ einen Schlagabtausch mit den DJs von „Dance-Sensation.de“, von denen es feinste Beats auf die Ohren gab.