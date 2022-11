Schwerer Unfall simuliert Großübung für die Straelener Feuerwehr

Als um kurz nach 14.30 Uhr am Samstag die Sirenen in Straelen die Feuerwehr alarmierten, dauerte es nur einige Minuten, bis das erste Feuerwehrfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn über die Straße brauste. Sofort bildete sich auf dem Westwall eine Gasse, um dem Rettungsfahrzeug die ungehinderte Durchfahrt zu gewährleisten. Die Wehren in Straelen waren zu einem „R 3“ (Unfall mit mehreren eingeklemmten Personen) gerufen worden, der sich aber schnell zu einer „MANV“ (Massenansammlung von Verletzen) ausweitete.