Seniorenzentrum in Straelen Gesundheitstag mit Qiu und Co

Die Teilnehmer hatten es selbst in der Hand: Ob angespannt und tiefrot oder grün und relaxed: Sogenannte Qiu-Kugeln gaben ein Biofeedback und sorgten dabei für Aha-Effekte. Während man eine solche Kugel in der Hand hielt oder über einen Sensor mit ihr verbunden war, maß das Gerät die Herzfrequenz und wechselte die Farbe, synchron zum eigenen Stresslevel. „Dass man seine Anspannung selbst steuern kann, hat viele überrascht“, erzählt der Einrichtungsleiter Peter Kamp. Zuvor hatten die Mitarbeitenden in einem Workshop Entspannungstechniken gelernt. So können schon gezielte Atemübungen helfen, den Körper zur Ruhe zu bringen.