Festnahme in Straelen Berauschter Niederländer transportiert mit gestohlenem Auto gestohlenen Mähroboter

Das GPS-Signal führte erst in die Niederlande, später wieder nach Deutschland. Direkt an der Grenze zum Nachbarland, am Café Jacobs, gelegen am Grenzweg. Hier stoppte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam einen niederländischen Autofahrer, zu dem das GPS-Signal führte. In seinem Kofferraum befand sich der Roboter der Marke „Husqvarna“. Aber nicht nur das: Die Beamten fanden noch eine große Anzahl an gestohlener Kleidung, die noch mit Etikette und Alarmsicherung bestückt war. „Bei der Kleidung konnten wir dank der Etiketten zuordnen, wo sie gestohlen wurde“, so eine Sprecherin der Polizei im Kreis Kleve. Der 41-jährige Fahrer aus den Niederlanden war zudem noch alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Drogen und Medikamenten.