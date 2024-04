Wettbewerb des ADAC Straelener will Camper des Jahres werden

Straelen · Ob zur Arbeit oder in den Urlaub, Gerd Borghs fährt mit seinem Wohnmobil überall hin. Wie gut er mit dem Wagen umgehen kann, will er beim ADAC-Wettbewerb in Grevenbroich beweisen.

22.04.2024 , 13:14 Uhr

Gerd Borghs vor seinem Mooveo Van 63 DBL. Mit ihm nimmt er beim ADAC-Wettbewerb teil. Foto: Norbert Prümen