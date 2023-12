Fahrlässige Tötung in Straelen Verhandlung nach tödlichem Unfall – „Ich möchte es am liebsten rückgängig machen“

Der 30. März 2023 war ein regnerischer Tag, immer wieder gab es starke Schauer. So ein Schauer rasselte an diesem Tag auch gegen gegen 14.25 Uhr auf die B 221 (Broekhuysener Straße) nieder. Auf der fuhr ein 62 Jahre alter Rollerfahrer in Richtung Broekhuysen. An der Kreuzung zur Brüxener Straße beziehungsweise „Zum Ring­ofen“ wurde der Rollerfahrer von einem Kleinlaster gerammt und starb kurz danach an den Folgen des Unfalls. Noch am Unfallort.