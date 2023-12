Kulturelles Engagement für mehr Umweltschutz Neujahrskonzerte mit Botschaft

Die Straelenerin Lea Brückner spielt nicht nur fantastisch Geige. Während der Pandemie gründete die 26-Jährige die Initiative „Music for our planet“ und engagiert sich als Klimabotschafterin für die Kulturbranche. „In der Kultur“, sagt sie, „spielen Klima- und Umweltschutz eher eine untergeordnete Rolle. Zumindest wird die Kultur nicht als eine Branche gesehen, die nachhaltiger werden muss.“ Dabei produziert auch die so genannte Hochkultur Emmissionen. Sei es bei der Anreise oder durch den Energieverbrauch in den Theatern, um nur zwei Beispiele zu nennen.