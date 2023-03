Diskussion um Zukunft des Gartenbaus Gartenbau hofft auf Tiefengeothermie

„Agrobusiness und speziell der Gartenbau sind die Lebensadern Straelens und der Region. Gemeinsam gilt es nach Lösungen für eine nachhaltige Energienutzung für die Branche zu suchen. Wir stehen jederzeit für Dialog und Austausch zur Verfügung,“ so fasste Peter Opschroef, Inhaber des Gartenbaubetriebes A-Flora am Loyweg in Auwel-Holt die Gespräche von Vertretern des Straelener Gartenbaus mit den Mitgliedern des Beirates der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) zusammen. Das Thema „Energieversorgung im Gartenbau“ stand im Mittelpunkt des Beiratsbesuchs. Der Betrieb A-Flora von Peter Opschroef hat sich auf 2,5 Hektar Gewächshausfläche und einen Hektar Freilandfläche auf die Produktion von Anthurien (Flamingoblume) und Hebe (Strauchveronika) spezialisiert. Im Betrieb werden sowohl Jungpflanzen als auch verkaufsfertige Endprodukte gezüchtet. „Als einziger Produzent in Deutschland produzieren wir Anthurien. Wir bieten vier verschiedene Größen und fünfzehn farbige Sorten an. Dabei haben wir ein Team von zwölf festangestellten Mitarbeitern und drei Auszubildenden“, so Peter Opschroef. Die Mitbewerber sind überwiegend in Produktionsanlagen in den Niederlanden zu finden.