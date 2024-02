Am 1. März Frühlingsempfang und Sportlerehrung in Straelen

Die Stadt Straelen lädt wieder zu ihrem Frühlingsempfang samt Sportlerehrung ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, 1. März, im Forum des Straelener Schulzentrums statt. Der Einlass ins Forum ist ab 18.00 Uhr – dort wird zunächst ein Begrüßungsgetränk gereicht. Um 18.30 Uhr startet die Veranstaltung und Bürgermeister Bernd Kuse knüpft mit dem Programm des Frühlingsempfangs an die Tradition der Vorjahre an. Er wird einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr geben und stellt neue Projekte und Pläne der Stadtverwaltung für die kommenden Monate vor. Ein Höhepunkt des Frühlingsempfangs wird zudem traditionell die Sportlerehrung der Stadt Straelen sein. Die Ehrungen werden gemeinsam vom Vorsitzenden des Stadtsportverbandes Werner Terheggen und Bürgermeister Bernd Kuse vorgenommen.