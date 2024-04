Verleihung in Straelen 55 Jahre Friedrich-Brücker-Preis in Straelen

Der Preis ist nach dem ehrt den Mundart- und Heimatdichter Friedrich Brücker benannt, der in Straelen geboren wurde und dessen Geburtshaus noch heute in der Klosterstraße steht. Der Namensgeber kam 1864 zur Welt, war Volksschullehrer und später Rektor in Hochemmerich in Duisburg-Rheinhausen. Neben seiner beruflichen Tätigkeit verfasste er pädagogische Schriften und Erzählungen, die das Leben in Straelen und seiner Heimat thematisierten. Er starb im Januar 1920 im Alter von nur 56 Jahren an kriegsbedingter Mangelernährung und infolge jahrelanger Überarbeitung. Die Friedrich-Brücker-Stiftung wurde 1964 zum Gedenken an ihn gegründet. In diesem Jahr wurde der Preis zum elften Mal verliehen und es wurden zwei verdiente Persönlichkeiten für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet.