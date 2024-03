Weltfrauentag in Straelen Frauenfest zum Weltfrauentag in Straelen

Der Internationale Tag der Frauen am 8. März wird in ganz Deutschland mit Aktionen, Festen, Ausstellungen oder Vorträgen gefeiert. Das Caritas-Centrum Straelen-Wachtendonk lädt an diesem Tag ab 14 Uhr ins Caritas-Centrum-Straelen in die Venloer Straße 34 zum großen Frauenfest ein. Geplant ist ein Mitbringbuffet, an dem sich alle Teilnehmenden beteiligen können. Ebenfalls dabei sind die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Straelen, Andrea Ripkens und Nicole Langhorst. Im Eingangsbereich des Caritas-Centrums werden sie mit einem Stand vor Ort sein, um sich auszutauschen, über ihre Arbeit zu berichten sowie Kontaktdaten zu verteilen. Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung bei Manuela Diepers-Gasch im Caritas-Centrum-Straelen in der Venloer Straße 34 oder telefonisch unter 02834 9869413 gebeten.