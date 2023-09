Golden Retriever und Labradore in Not Wie eine eine Straelenerin über ihren Blog Hund rettet

Bevor Nelli in den Hundehimmel kam, musste sie erst einmal sieben Jahre durch die Hölle. Sie lebte mit vielen anderen Hunden zusammen, hatte teilweise kein Dach über dem Kopf, musste im Winter mit Eis und Schlamm klarkommen. Manchmal wurde die Labrador-Hündin in einen dunklen Schuppen gesperrt, mit nur einem Zweck: Ihre Hormonproduktion anzuregen. Nelli war eine Gebärmaschine, sie warf Welpen, die ihr dann direkt wieder weggenommen wurden, um sie zu verkaufen. Sie war eine Vermehrerhündin. Sie lebte nicht, um geliebt zu werden, sondern sie hauste, um zu gebären, unter unwürdigen Haltungsbedingungen, damit ihre Halter mit den günstig verkauften Welpen Profit machen konnten. Nach sieben Jahren brachte Nelli Totgeburten zur Welt, sie wurde aussortiert. Das war ihr Glück. Über Umwege landete sie bei Marion Zimmermann. Am Anfang hatte Nelli hohes Fieber, eine Sepsis, viele Bisswunden, aus dem ganzen Körper drang Eiter. Zimmermann peppelte die Hündin wieder auf. Fast sechs Jahre lang lebte Nelli bei Zimmermann, erlebte dort den Hundehimmel auf Erden, bis sie im April dieses Jahres starb.