Seniorenheim in Straelen Aus Marokko an den Niederrhein

Über eine Internetplattform fand die junge Frau einen Ausbildungsträger in Essen, der ihr den Praxisbetrieb am Niederrhein vermittelte: das Kursana-Domizil in Straelen. Es folgte ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch per Videocall, in dem Einrichtungsleiter Peter Kamp und Amina Bakka zueinanderfanden und dann konnte die junge Frau auch schon ein Visum für Deutschland beantragen. Als dieses zum Ausbildungsbeginn Anfang Oktober 2023 noch nicht da war, konnte sie schon über Online-Unterricht mit der Theorie starten.